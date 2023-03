por Wesley Silas

As apresentações foram feitas pelo Diretor de Relações Institucionais da Ecorodovias, Luiz Cezar Corrêa Velosso e pelo Diretor Superintendente da Ecovias Araguaia, Carlos Eduardo Auchewski Xisto durante uma audiência no gabinete do senador Irajá Abreu, no Senado Federal, provocada pelo vereador André Caixeta e pelo Diretor de Comunicação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi, o jornalista e editor do Portal Atitude, Wesley Silas, com participação do secretário municipal Sérgio Vieira Marquez, o Soró, que representou a prefeita Josi Nunes.

Na ocasião o senador Irajá Abreu apresentou um ofício ao Diretor Superintendente da Ecovias Araguaia, Carlos Eduardo Auchewski Xisto, reforçando a execução dos pontos de acessibilidade que ligam a parte Leste e Oeste de Gurupi no perímetro que fica às margens da BR-153. “O objetivo é diminuir o risco de acidentes causados pela travessia irregular de pedestres e ciclistas”, escreveu o senador.

Diretor Superintendente da Ecovias Araguaia, Carlos Eduardo Auchewski Xisto explana sobre o trecho de Gurupi.

Na apresentação o Diretor Superintende da Ecovias, Carlos Xisto, anunciou que no mês de maio, logo que terminar o período chuvoso, a empresa iniciará a ampliação da duplicação de 11,25km das vias marginais de Gurupi, considerada ampliação diamante, iniciando no km 663 até o km 677 com implantação de três retornos, passagem inferiores, uma passarela e dois viadutos.

Segundo o Diretor de Relações Institucionais, Luiz Cezar Corrêa Velloso, serão duplicados no Tocantins 173,98 km com 27 km de via marginal e entre todo o trecho a ser duplicado 19,82km está no município de Gurupi, 21,01 em Aliança do Tocantins, 12,73 dentro do município de Dueré, 39,53 no município de Cariri, 15,28 em Figueirópolis, 42,09 em Alvorada e 23,53 em Talismã, onde cada município receberá o ISSQN proporcional aos quilômetros de uso da rodovia, conforme determina uma lei federal. Ele informou ainda que em breve será implantado internet 4G em todo trecho da rodovia que será duplicada.

Durante a apresentação os representantes da concessionaria anunciaram que em breve estarão em Gurupi, a pedido da prefeita Josi Nunes, para apresentar a proposta da concessionária para Gurupi e maquete da ampliação da duplicação de 11,25km das vias marginais de Gurupi. Segundo Luiz Cezar Corrêa Velosso a apresentação acontecerá em um local que deverá ser escolhido pela prefeitura e contará com a participação de empresários que atuam nas margens da rodovia, representantes de líderes de bairros e do segmento empresarial.