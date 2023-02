Por Wesley Silas

Para o pastor Darcy Fonseca, um dos organizadores do COMAG e das Primeira Escola Bíblica de Jovens (EBJ), neste ano a Igreja Assembleia de Deus, ministério de Madureira, não irá oferecer alimentação para os quase 4 mil participante do Congresso que acontecerá na Catedral das Assembleias de Deus entre os dias 18 à 20 de Fevereiro com o tema Santificação.

“Este ano vai ser diferente e alimentação cada uma vai procurar na rede de restaurantes e lanchonetes e alguns vão procurar hotéis e para outros nós vamos disponibilizar as nossas igrejas para servir de alojamento para receber das regiões sul e sudeste, aproximadamente, 3,5 mil jovens porque é um congresso tradicional e tem mais de 35 anos”, disse Darcy Fonseca. Ele lembrou que em uma das edições do Congresso faltou hospedagem na cidade para os congressistas. “Nesta época é tradição ter o carnaval de rua e a cidade ainda falta, às vezes, restaurantes e vagas em hotéis e, como temos feriado, os próprios empresários não se preparam e alguns fecham as portas. Aqui já passamos a relação de hotéis para que cada um possa entrar em contato, apesar de disponibilizarmos igrejas e o nosso Colégio Ebenezer para hospedagem. Confira abaixo a programação do COMAG.

Prefeitura de Gurupi entidades como a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) e o Sebrae destacam a importância dos comerciantes se prepararem para os dois eventos considerados de grande porte. Para isso é preciso comprometimento de todos envolvidos para garantir o retorno dos turistas para que em 2024 continue movimentando a economia da cidade e influenciando os setores como turismo cultural e religioso e de negócios.

Divulgação do Carnaval de Gurupi em Goiânia.

Somente para o carnaval a Prefeitura anunciou investimentos em mais de R$ 3 milhões e, para o Sebrae a cada R$ 1,00 investido o retorno é de R$ 8,00. Neste caso não foi levado em conta os investimentos da Igreja Assembleia de Deus na realização do Congresso da Mocidade das Assembleias de Deus do Campo de Gurupi-TO (COMAG).

“A Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) considera estas duas festas como um enorme ganho ao município de Gurupi que movimenta um grande vulto de dinheiro nos setores de hotelaria, serviços e comércio. Por isso é necessário que para ampliar o quadro de lucros todos temos que nos preparar os nossos estoques, oferecendo bom atendimento ao turista e usar a criatividade para melhor receber o turista e que ele não se frustre. Sou empresário no ramo de Hamburgueria e estou atento a estas demandas garantindo estoque e preparando nossos colaboradores para receber bem nossos clientes e aconselho todos nossos associados ou não a aproveitar estas duas festas para melhora a condição financeira da nossa cidade”, disse o presidente da ACIG, Wilson de Souza Felix de Ataíde.

Segundo a Secretária Municipal de Turismo, Amanda Costa, representantes da rede hoteleira informou que esteve em contato com representantes da rede hoteleira que informação que os números de vagas estão findando.

Hospedagem e gastronomia

Para receber os turistas, uma pesquisa do Sebrae aponta que a rede hoteleira da cidade disponibiliza 1.821 leitos nos 770 quartos/apartamentos nos 18 hotéis e os 45 maiores Bares e Restaurantes de Gurupi oferece 916 meses e 3.706 lugares, sem levar em conta os comércios ambulantes e alternativas para hospedagens em residências de amigos e parentes. Outra parceria com o Sebrae foi a capacitação envolvendo 100 empreendimentos pequenos do ramo alimentício com a palestra “Boas Práticas na Manipulação de Alimentos”.

Em nota a Diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) pediu atenção aos comerciantes por considerar o próximo final de semana como uma excelente alternativa de aumentar seus lucros depois de dois anos de pandemia.

“Nossos turistas são considerados uma grande força econômica de negócios no impacto das vendas e esta influência no faturamento das empresas dever ser vista pelos nossos comerciantes de maneira positiva para ampliação dos seus negócios para não decepcionar os turistas religioso ou cultural quem estarão em Gurupi para aliviar os estresses do cotidiano e outros para fortalecer a espiritualidade e por isso temos que trabalhar para que eles se sintam realizados e voltem no próximo ano”, informou a diretoria da CDL, por meio da Assessoria de Comunicação.

Para incentivar o turismo de negócio, a Prefeitura montou uma grande estrutura física e de eventos como contratação de shows nacionais e regionais, montagem de palcos e arquibancadas, contratação de Trio Elétrico, banheiros químicos, camarotes, Praça de Alimentação e investido em divulgação do carnaval de Gurupi em vários estados como no Distrito Federal, em Brasília, em Anápolis e Goiânia (GO), no Pará e nas principais cidades do Tocantins como Palmas. Na parte de infraestrutura investiu na iluminação da cidade e reforçou a operação taba-buracos e para garantir a segurança da festa conta com monitoramento de câmeras de segurança em diversos pontos da cidade com apoio das forças de segurança como monitoramento por as Polícias Militar, Civil, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Fiscais Municipais de trânsito.

Confira abaixo vídeo institucional da divulgação do Comag.