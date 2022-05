por Wesley Silas

Uma equipe da Energisa, especializada no combate às fraudes e perdas, fez a autuação e após a presença da Polícia Científica atestar o furto, o proprietário do quiosque, localizado no Parque Mutuca, foi conduzido à Central de Flagrantes. Conforme informações obtidas pelo Portal Atitude é a segunda vez, em menos de um mês, que a Energisa constata o mesmo crime no Quiosque.

Furto de Energia

O furto de energia é crime, previsto no Código Penal, no art. 155 e art. 171, com pena de até quatro anos de reclusão e multa. E, de acordo com a Aneel, esse prejuízo acaba sendo dividido entre todos os clientes que pagam pela geração, transmissão e distribuição de energia, já que o consumo continua, só que, com o ‘gato’, o consumidor desvia o valor real para os outros clientes.