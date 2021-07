por Wesley Silas

Depois de perder os primos Paulo Cesar Suzana e Leonardo Guioti e o seu irmão Júlio Cesar Suzana para a Covid-19, a família do vice-presidente executivo da Fieto, Carlos Augusto Suzana, sofre a dor de perder a matriarca e gurupiense de coração, dona Dona Elisa Suzana, 76 anos.

Dona Elisa de Souza Suzana faleceu em Anápolis (GO) nesta quarta-feira, 28, e o seu corpo foi sepultado às 17hs em Goiânia (GO). Ela e sua família chegaram a Gurupi no ano de 1990 e, desde então, se tornaram uma das pioneiras em atividades comerciais de beneficiamento de arroz no sul do Tocantins. Dona Elisa Suzana, deixou três filhos, 06 netos e três bisnetos.

O Portal Atitude solidariza com familiares e amigos da família Suzana.