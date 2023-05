Share on Twitter

Por Redação

Participaram da caminhada a equipe de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, dentre outros servidores que atuam em áreas diversas da saúde, acompanhados pelo secretário municipal de saúde, Leandro Evaristo e também pela diretora municipal de atenção primária, Sandra Oliveira.

Durante o trajeto percorrido, os participantes realizaram abordagens a cidadãos caririenses pelas ruas e em estabelecimentos comerciais e de serviços diversos, incluindo posto de combustíveis e borracharias, para informar motoqueiros, caminhoneiros e demais condutores de veículos sobre a importância dos assuntos abordados na divulgação da campanha.

“Estamos realizando essa caminhada em prol de uma causa importante, pois o Maio Amarelo é um momento para também discutirmos sobre saúde pública, pois quando abordamos sobre risco no trânsito, estamos falando sobre qualquer situação que coloca em risco a vida humana”; destacou Leandro Evaristo.

A proposta da ação consistiu ainda em sensibilizar a sociedade em geral sobre a necessidade de respeitar as leis de trânsito e de adotar medidas de comportamento que podem contribuir para a redução de acidentes e mortes causados na maioria dos casos, por motivo de imprudência ou falta de atenção tanto do motorista como do pedestre.