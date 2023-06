Share on Twitter

Por Wesley Silas

Segundo a diretoria de Meio Ambiente da Prefeitura o projeto foi aprovado “após considerar a Curva (confira a imagem abaixo) que é relevante neste trecho, diferente do projeto original com o propósito de evitar afetar a, respectiva, área mais rica da Vegetação.

“O desenvolvimento econômico e social em nossa cidade devem andar juntos com a sustentabilidade ambiental. E por isso buscamos tomar medidas mitigadoras em equilíbrio dos interesses difusos com o meio ambiente”, avaliou.

“Mesmo obras públicas licenciadas já foram autuadas e no momento certo as devidas recomposições ambientais serão feitas dentro do curso da obra”, disse.

Para Diego o Projeto original do Bairro era uma linha reta dos 2 lados.

“Só aprovamos tirando a canalização que seria feita e fazer uma via com o desvio necessário para contemplar os interesses ambientais”, disse.