Por Redação

O diretor do Hospital Regional de Dianópolis (HRD), André Luís Nunes Cavalari e os servidores da Unidade, receberam na noite desta quarta-feira, 9, Moção de Aplausos da Câmara Municipal, por meio de proposição de autoria dos vereadores Manin do Zorra e Paulo da Mega, aprovada por unanimidade em alusão aos relevantes trabalhos prestados à população da região Sudeste.

Em um passado não muito distante, a Unidade foi alvo de diversos questionamentos, reclamações e manifestações por parte da população e lideranças diante a qualidade e manutenção dos serviços. Situação que hoje, é diferente, diante do trabalho que vem sendo realizado pela nova direção e colaboradores desde março deste ano. “A gente sabe as dificuldades enfrentadas pelo HRD ao longo dos anos, situação que motivou diversos pedidos de melhorias, inclusive partindo desta Casa. Fizemos diversos pedidos e cobranças e hoje, a gente vem aqui para reconhecer e agradecer essa direção e toda equipe que vêm desempenhando um belíssimo trabalho que vem mudando e transformando a saúde regional no Sudeste.

O reconhecimento é para valorizar e agradecer todos servidores que, diariamente se dedicam e se comprometem em oferecer o melhor para a população”, argumentou o vereador e presidente da Câmara de Dianópolis, Manin do Zorra.

A Moção de Aplausos tem como objetivo, reconhecimento à direção e aos profissionais que no processo de assistência, têm como finalidade o cuidado integral dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A gente esteve desacreditado por muito tempo, quando o assunto era o HRD. Mas, nunca deixamos de ter esperanças. E hoje, essa Moção de Aplausos é exatamente para expressar a nossa alegria em vivenciar e presenciar a transformação desta Unidade, por meio da nova direção que vem desempenhando um trabalho de excelência juntamente com cada colaborador que atua ali naquela unidade hospitalar”, pontuou o vereador Paulo da Mega.

Em nome de toda equipe da Unidade, o diretor André Luís Nunes Cavalari agradeceu. “Quando assumimos essa missão, sabíamos do compromisso e da responsabilidade. Um desafio grande e a gente tem buscado diariamente com cada servidor, construir essa nova história. Tudo isso só tem sido possível, diante da confiança do governador Wanderlei Barbosa e também do ex-secretário estadual de saúde, Afonso Piva, o deputado estadual Léo Barbosa, deputado federal Ricardo Ayres e o amigo Djalma Parente por nos confiarem essa missão. Esse reconhecimento é motivador por indicar que estamos no caminho certo. Vamos continuar sendo motivados a levar o melhor para os nossos pacientes”, enfatizou o diretor.

O diretor detalhou os serviços e pontuou os novos números que revelam a transformação da Unidade. “O HRD está se posicionando e está buscando ser essa referência que sempre deveria ter sido. Hoje, contamos com uma equipe multidisciplinar, abrangendo assistência social, fisioterapia, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, odontologia, radiologia, ultrassonografia e mamografia atuando com as especialidades de ginecologia, obstetrícia, pediatria, ortopedia, cardiologia, cirurgia geral e cirurgia pediátrica”, disse.

O diretor destacou os investimentos realizados nestes últimos meses, com aquisição de novos equipamentos, implantação de novos serviços e fortalecimento dos atendimentos. “Realizamos média de 3 mil atendimentos mensal e hoje a Unidade que era conhecida como de transferência tem se mostrado a referência que buscamos. Deste total de atendimentos, apenas 3,5% são transferidos, mostrando que é possível fazer saúde de excelência, garantindo atendimento de qualidade para a população. Neste primeiro semestre realizamos 313 cirurgias eletivas, dobrando a meta que estava estipulada para a nossa Unidade. Estamos felizes com os resultados e vamos continuar trabalhando, sempre pensando no paciente, que é quem merece 100% da nossa dedicação e compromisso. Os parabéns são para todos os servidores e colaboradores do HRD”, finalizou Cavalari.