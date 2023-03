por Redação

A Associação Tocantinense de Municípios (ATM) empossou os novos membros da diretoria e conselhos Deliberativo e Fiscal, biênio 2023/2024, durante solenidade de posse ocorrida nesta terça-feira, 28 de fevereiro, no auditório da entidade, em Palmas. Com a presença de autoridades políticas e institucionais, a cerimônia reconduziu o prefeito de Talismã, Diogo Borges, ao cargo de presidente, no qual ocupou em 2021 e 2022.

A mesa de honra da solenidade de posse teve a presença do governador do Estado, Wanderlei Barbosa, do presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres, do presidente da Federação das Associações de Municípios do Pará (FAMEP) e prefeito de Santarém, Franciso Nélio Aguiar da Silva, que no ato representou o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski e do presidente da União dos vereadores do Estado do Tocantins (UVET), Terciliano Gomes.

Independência – O presidente empossado, Diogo Borges, disse em discurso que a ATM é uma instituição independente e livre, cuja principal missão é contribuir com o desenvolvimento dos Municípios e, principalmente, cuidar das pessoas.

“Essa é uma das nossas principais bandeiras, favorecer o crescimento dos Municípios, pois assim estaremos cuidando dos munícipes. É investindo fortemente nos Municípios que o Tocantins dará certo”, disse.

Diretoria – Além de Diogo Borges, o grupo é formado pelo prefeito Moacir Oliveira (Rio dos Bois) e pela prefeita Enfermeira Nezita (Monte Santo) na condição de 1° e 2° vice-presidentes, respectivamente. O primeiro diretor Administrativo será o prefeito Paulo Roberto (Taguatinga) e o segundo diretor Administrativo será o prefeito Pastor João (Mateiros).

Integram ainda a diretoria os prefeitos Alexandre Farias (Sítio Novo do Tocantins) e Adriano de Moraes (São Sebastião do Tocantins) na condição de 1° e 2° diretor financeiro, respectivamente. Além disso, mais 16 prefeitos estão presentes na chapa, na condição de membros titulares e suplentes dos conselhos Deliberativo e Fiscal. (Veja a lista completa abaixo).

Homenagens

Durante a solenidade de posse, dois ex-presidentes da ATM foram homenageados pela entidade municipalista. Em memória, o ex-prefeito de Brasilândia do Tocantins, João Emídio de Miranda, foi lembrado pelos relevantes serviços em prol do municipalismo tocantinense, sendo agraciado com placa de agradecimento, repassada a senhora Margarida Maria Felipe de Miranda, irmã de João Emídio, falecido em 08 de fevereiro deste ano.

Ex-presidente da ATM nos biênios 2017/2018 e 2019/2020, o ex-prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, também recebeu placa de agradecimento pela condução da ATM e pelo fortalecimento do municipalismo no Tocantins. Jairo foi vice-presidente da CNM e atualmente é secretário de Estado da Governadoria.

Governador – Durante seu discurso, o governador Wanderlei Barbosa reforçou a importância de zelar pela boa relação entre os entes federativos, principalmente no que tange o repasse de recursos. “Nós procuramos de todas as maneiras facilitar que os recursos constitucionais cheguem o quanto antes. Não é necessário que o prefeito venha até nós para fazer essa solicitação”, disse o governador.

Presenças – Estiveram presentes na solenidade os deputados Estaduais Eduardo Fortes, Gutierres Torquato, Jair Farias, Luciano Oliveira e Vanda Monteiro, além de representantes das demais instituições parceiras da ATM, como Caixa Econômica Federal e Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Tocantins. Um vídeo com pronunciamento do senador Eduardo Gomes (TO) também foi exibido durante a posse, no qual o parlamentar deseja boa sorte a nova diretoria.

Perfil – Diogo Borges de Araújo Costa é prefeito reeleito de Talismã, com a segunda maior votação proporcional nas eleições municipais de 2020 no Tocantins. Natural de Porangatu, Goiás, Diogo formou-se em História, na Universidade Estadual de Goiás – UEG. Atualmente é presidente da ATM e membro do Conselho Fiscal da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

ATM – A Associação Tocantinense de Municípios foi fundada em Miracema do Tocantins em 1989, com sede em Palmas, constituída pelos municípios associados do Estado do Tocantins, através do representante do Poder Executivo (prefeito).

Tem o objetivo de congregar os municípios tocantinenses e difundir a sua doutrina municipalista, ampliando e fortalecendo suas capacidades administrativas, econômicas, culturais e sociais.

Atualmente, a ATM possuí 130 filiados, o que corresponde a mais de 90% dos municípios tocantinenses presentes no quadro de associados.