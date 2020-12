Dimas, em Araguaína, e Laurez, em Gurupi, encerram mandatos entregando 20 obras em comemoração aos aniversários das respetivas cidades

Devido ao período eleitoral os dois prefeitos adiaram as comemorações de 62 anos de emancipação política. Em Araguaína as comemorações iniciaram nesta sexta com inauguração da Quadra Setor Parque Sonhos Dourados e encerra no dia 31 Show pirotécnico Réveillon Via Lago, após inauguração de novo acesso e acessibilidade desta obra. Em Gurupi a programação inicia na próxima segunda-feira, 07, com a inauguração do espaço para velório municipal e revitalização da fachada do Cemitério São José e concluirá no dia 22 com inauguração do CEMEI Professor Josué Alves Moreira.

Os dois prefeitos encerram o segundo mandato com entrega de 20 obras, cada. Em Araguaína as programações envolvem novas construções e serviços trazem mais lazer, esporte, saúde, cultura e preservação ambiental para comunidade. Além das entregas, haverá a formatura da Guarda Municipal, queima de fogos na Via Lago durante o Réveillon e outros eventos. Em Gurupi, entre as obras que serão entregues estão um Centro Municipal de Educação Infantil, a Praça Santo Antônio, Mercado Municipal, um Centro de Especialidades Odontológicas, um Centro de Reabilitação Física e Intelectual, a Via Universitária com ciclovia e pista de caminhada, duplicação da Avenida Goiás e da Ponte do córrego Pouso do Meio, o Centro Administrativo da Prefeitura, obras de pavimentação asfáltica, entre outras.

Araguaína

Araguaína terá uma programação extensa para comemorar os 62 anos de fundação neste mês de dezembro. Já estão previstas inaugurações de quase 20 obras que beneficiarão à comunidade com mais lazer, esporte, saúde, cultura e preservação ambiental, e outras ainda serão agendadas. Além disso, haverá a realização de eventos como a formatura da Guarda Municipal e show de fogos na chegada de 2021.

“A programação era para ter sido no mês de aniversário, em novembro, mas devido à pandemia da covid-19 e ao período eleitoral foi preciso esperar. São espaços de inclusão para toda a sociedade, praças e complexos esportivos em locais onde ainda não havia espaços de lazer. Obras marcantes como o Espaço Municipal de Comércio e Cultura Feirinha, que é um recomeço para uma região com muitos problemas”, afirmou o prefeito Ronaldo Dimas.

Programação

Dia 4 (sexta-feira)

9h – Quadra Setor Parque Sonhos Dourados;

18h – Praça do Setor Costa Esmeralda.

Dia 7 (segunda-feira)

9h – Espaço Municipal de Comércio e Cultura Feirinha.

Dia 10 (quinta-feira)

9h – Praça do Setor Patrocínio.

Dia 11 (sexta-feira)

17h – Complexo Beira Lago.

Dia 14 (segunda-feira)

9h – Assinatura do Trabalho Técnico Social no Setor Lago Azul em parceria com o SESI.

Dia 15 (terça-feira)

9h – Oficina Ortopédica.

Dia 18 (sexta-feira)

19h – Formatura Guarda Municipal.

Dia 21 (segunda-feira)

8h30 – Unidade Básica de Saúde Bom Viver;

10h – Unidade Básica de Saúde Ponte.

Dia 23 (quarta-feira)

18h – Monumento do Cristo Redentor.

Dia 28 (segunda-feira)

9h – Complexo Xixebal;

17h – Inauguração de novo acesso e acessibilidade na Via Lago.

Dia 29 (terça-feira)

8h – Soltura de 20 mil alevinos;

9h30 – Laboratório das Águas.

Dia 30 (quarta-feira)

18h30 – Praça do Setor Cimba.

Dia 31 (quinta-feira)

22h – Show pirotécnico Réveillon Via Lago.

*Os eventos estão sujeitos à alteração.

Gurupi

A programação inicia na próxima segunda-feira (07) com a entrega do espaço para velório municipal e revitalização da fachada do Cemitério São José, na Saída para Peixe; e encerra no dia 22 de dezembro com a entrega de 400 escrituras para moradores dos bairros Nova Fronteira, São José 2, Santa Maria, Jardim Medeiros, Aeroporto 3 e Jardim Tropical, e entrega do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Professor Josué Alves Moreira, no bairro Jardim Medeiros.

“Estou muito feliz em entregar tantas obras estruturantes para a população gurupiense, e satisfeito por ter a certeza de que estamos deixando uma cidade mais estruturada e moderna para os próximos anos. Todos estão convidados a participar da programação de inaugurações, será um grande presente para Gurupi”, declarou o prefeito Laurez Moreira.

Cronograma

DIA 07/12 (SEGUNDA-FEIRA)

16h – Inauguração do espaço para velório municipal e revitalização da fachada do Cemitério São José – BR 242, saída para Peixe

17h – Inauguração da Academia da Saúde – Praça do Sol – BR 242 saída para Peixe

DIA 08/12 (TERÇA-FEIRA)

17h – Inauguração da pavimentação asfáltica do Setor Aeroporto: Rua 12, Rua 13, Rua 17 e Rua 19.

Local da concentração: Rua E em frente ao campo de Futebol

18h – Inauguração do CER – Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual Monsenhor Geraldo Torres.

Localização: Rodovia BR 242, ao Lado do Centro Administrativo, saída para Peixe.

DIA 10/12 (QUINTA FEIRA)

17h – Inauguração da pavimentação asfáltica, drenagem profunda, calçada e iluminação do Setor Atalaia: Rua Lindolfo Amaral, Rua Elita Leitão, Rua Esdras Avelino, Rua Noé, Rua Ana Amaral, Rua Nilza, Rua Avelino, Rua Samuel Avelino, Rua Leonidas, Rua Raquel, Rua Marcone Amaral, Rua Marcone Amaral 2 e Rua Sem nome.

Local da concentração: Av. E Esq. com AV. C – Próximo ao Posto de Saúde Ney Luz e Silva – Setor Atalaia

18h – Entrega da Reforma e ampliação da Escola Municipal Gilberto Rezende Rocha Filho – Rua A Qd. PMG R-01 Número 111 – Setor Pedroso

DIA 11/12 (SEXTA-FEIRA)

17h – Inauguração da pavimentação asfáltica do Bairro Waldir Lins I e II: Rua C, Rua 12, Rua 13, Rua 14, Rua 15, Rua 16, Rua 12 Esquerda, Rua 4, Rua5, Rua 6, Rua 7

Waldir Lins II – Rua 2, Rua B e Rua C.

Local da concentração: Rua G em frente ao Estádio Rezendão

18h – Entrega da reforma completa na Escola Municipal Joel Ferreira Soares – Rua 56 , Qd. 111, 95 – Parque Residencial Nova Fronteira

DIA 12/12 (SÁBADO)

17h – Inauguração da pavimentação asfáltica do bairro Cidade Industrial

DIA 14/12 (SEGUNDA-FEIRA)

09h – Entrega da Reforma da Unidade Básica de Saúde do Setor Vila Nova – Rua 03, QD. 03 Lt. 07 – Aeroporto II

16h – Pavimentação Setor Alto da Boa Vista:

Av. Lenival Correira, Av. Moisés S. Prado, Rua João Oscar, Rua José de Oliveira, Rua Edson Vieira, Rua André Farias, Rua João Oscar 2, Rua Edson Vieira 2, Rua André Farias dos Santos, Rua 33, AV. Flamboyant 2, Av. Flamboiant, Alameda Norte, Rua A-1, Rua 03, Alameda Central, Rua A-5, Rua A-7, Rua A-8, Rua A-9, Rua A-6, Rua A-10.

Local da concentração: Av. Honorina Alves Furtado ao Lado do Posto Décio.

DIA 15/12 (TERÇA-FEIRA)

17h30 – Inauguração da pavimentação asfáltica do Bairro Jardim Medeiros: Rua 39, Rua 37, Rua 35, Rua 26, Rua 27, Rua 28 e Rua 29

Local da Concentração Rua 32 – Saída para Dueré

DIA 16/12 (QUARTA-FEIRA)

09h – Entrega da Reforma Completa da Escola Municipal Domingos Barreira de Amorim. Rua 110, N 435 – Residencial Jardim dos Buritis

17h – Inauguração da pavimentação asfáltica do Bairro Jardim dos Buritis:

Rua 103, Rua 104, Rua 303, Rua 304, Rua 218, Avenidas 18,19 e 20, Ruas 105, 114, 214.

Local da concentração: Av. das Nações esq. com Rua 113 – em frente à Igreja Evangélica

18h – Inauguração da Iluminação de LED, paisagismo, pista de caminhada e ciclovia da Avenida Antônio Nunes da Silva, a Via Universitária, no setor Alto da Boa Vista até o Campo Bello.

Local da concentração: em frente ao Campus I da UnirG.

DIA 17/12 (QUINTA-FEIRA)

15h – Assinatura da ordem de serviço para início das obras de iluminação de LED da Belém-Brasília, BR-153, no perímetro urbano de Gurupi.

Ordem de serviço para iluminação de LED da AV. E, no Setor Nova Fronteira, em Gurupi.

(Local: Prefeitura Municipal, Rua 14 de novembro – Centro).

17h – Inauguração do Park Filó Moreira, localizado na antiga sede do “DNIT” – com asfalto, rede de água, rede de energia, e visita às obras de construção das sedes do SESC, GURUPIPREV e da Câmara Municipal de Gurupi.

19h – Inauguração do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas Ordália Vendramini Campos – Rua Lateral, Qd 43, Lt 03 e 04 – St União V.

DIA 18/12 (SEXTA-FEIRA)

17h – Visita às obras de ampliação da Clínica da Mulher e entrega de vários equipamentos médicos dentre os quais, um Mamógrafo e aparelho de Ultrassom para a Clínica da Mulher – Rua 20, Qd 54 Lote 1 – Setor União.

18h30 – Inauguração da segunda ponte do córrego Pouso do Meio, duplicação com iluminação de LED e canteiro central da Avenida Goiás da Rua 15 até o final do Setor Boulevard.

Local da concentração: Na ponte Pouso do Meio

20h30 – Inauguração da Praça Eurídice Rodrigues Brito, a Praça Santo Antônio, com playground, fonte luminosa e outros equipamentos.

Av. Goiás entre Ruas 1 e 11

DIA 20/12 (DOMINGO)

08h – Inauguração da Feira Coberta e Mercado Municipal Clemente Ciel dos Santos

DIA 21/12 (SEGUNDA-FEIRA)

08h – Inauguração do Centro Administrativo da Prefeitura, BR 242, Saída para Peixe

09h – Inauguração da sede do IPASGU. BR 242, ao lado do Centro Administrativo, saída para Peixe.

DIA 22/12 (TERÇA-FEIRA)

08h – Entregas de 400 (Quatrocentos) Títulos de propriedade (Escrituras).

08h – Parque Residencial Nova Fronteira

09h – Setor São Jose II

10h – Setor Santa Maria

11h- Jardim Medeiros

15h – Aeroporto III

16h – Jardim Tropical – Segunda etapa

Local: Centro de Convenções Mauro Cunha (Av. Maranhão – Espaço Cultural)

18h – Inauguração do CEMEI Professor Josué Alves Moreira – Av. Planalto Qd. G S/N Setor Jardim Medeiros