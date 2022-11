da redação

De acordo com o vereador, que tem como principal bandeira, a educação, os professores têm o seu apoio para a reivindicação do reajuste do piso salarial. “Infelizmente, nós vereadores não temos o poder de resolução, mas podemos cobrar para que haja uma solução. Essa Casa é unanime nas lutas de interesse da sociedade e vamos continuar reivindicando”, destacou Julian Oliveira.

Ainda segundo o vereador, o executivo municipal cumpriu apenas com 15% do novo percentual de reajuste do Piso Nacional do Magistério de 33,24%. Ademais, o reajuste é em cumprimento à Lei Federal 11.738/2008 e é de observância obrigatória para todos os Entes da Federação, faltando o restante de 18,24% por parte do executivo municipal. “Não é nada além do direito destes profissionais. Assim, cobro para que o executivo municipal efetive o pagamento deste restante e cumpra o que determina a Lei Federal. São profissionais guerreiros, que merecem reconhecimento e valorização”, enfatizou o vereador.

O vereador Manin do Zorra, argumentou. “A educação tem o seu direito e assim como o colega afirmou, essa Casa está sempre de portas abertas para cobrar os direitos da comunidade, principalmente de uma classe tão guerreira, assim como os nossos professores. Pedimos ao executivo municipal que atenda essa demanda e cumpra com o pagamento integral”, finalizou.