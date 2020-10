Dianópolis zera casos ativos de Covid19

O município de Dianópolis, no Sudeste do estado, pela primeira vez, desde o registro do primeiro caso de Covid19, em março deste ano, encerrou a semana sem nenhum caso ativo do novo Coronavírus.

Por Redação

As informações foram divulgadas no boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde do município (Semus), desta sexta-feira, 16 de outubro.

Em 23 de março deste ano, o município registrou o primeiro caso positivo. Em 17 de junho, foi registrado o primeiro óbito no município, que soma 09 mortes por complicações da Covi19.

Em resumo, 413 casos já foram confirmados no município desde o início da pandemia. Destes, 404 tiveram cura e 09 óbitos foram registrados.

No boletim da Semus desta sexta-feira, constam 15 pacientes suspeitos, aguardando resultado de exame. No total, 1434 pacientes foram testados, sendo 1006 descartados.

Segundo a secretária municipal de saúde, Juliana Martinez, o resultado desta sexta-feira, reflete o trabalho da equipe de profissionais, que não tem medido esforços no enfrentamento da pandemia. “Temos uma equipe que atua praticamente 24h por dia. São verdadeiros guerreiros. Sabemos que a pandemia não acabou. E logo devem surgir novos casos, porém, nesta data de hoje, estamos sem casos ativos. Comemoramos o fato de não termos nenhum doente hoje, mas, essa situação não nos coloca em posição de conforto, muito pelo contrário, nos alerta, para que possamos continuar nosso trabalho. Pedimos a população que continue fazendo sua parte, principalmente com uso de máscara, higienização das mãos e evitar aglomerações. Ainda não descobrimos a cura da Covi19 e a pandemia não acabou”, disse.