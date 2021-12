No sábado, 11, as atividades começam às 8h e seguem até às 22h, já no domingo, 12, das 8h às 19h, e as inscrições podem ser feitas de forma gratuita clicando aqui no link de inscrição.

Uma iniciativa do Instituto Verde Novo de Desenvolvimento Humano e do Ministério do Turismo, em parceria com a Ordem dos Músicos do Brasil – Seccional Tocantins, Sindicatos dos Músicos, UFT e o Instituto Federal de Educação do Tocantins (IFTO) – campus Dianópolis, o projeto tem por objetivo capacitar músicos de diferentes regiões do Tocantins, bem como criar espaços de conscientização de músicos e contribuir para o fortalecimento do sentimento de pertencimento e valorização da expressão cultural local.

O Projeto Escola de Repertório é um espaço para o Tocantins se encontrar com sua própria cultura, gênero, ritmos e riqueza musical. A cultura e a musicalidade tocantinense é resultante de encontros entre diversos povos, culturas e nações. Ao fazermos uma análise, mesmo que superficial, nos permite afirmar que não existem centros de ensino sistemático de formação musical no Estado.

Pretende-se, com a realização deste Projeto, criar espaços de conscientização e capacitação de músicos, para que sejam replicadores de conhecimentos e expressões culturais do Estado, contribuindo para o fortalecimento do sentimento de pertencimento e valorização da expressão cultural local.

Atividades

O Seminário vai contar com cinco oficinas, com conteúdo teórico e prático. Cada uma das Oficinas será ministrada por um professor com formação acadêmica e/ou prática, de forma presencial e online, confira:

1) Música e Tecnologias Sociais, com o Professor Bruno Barreto.

2) Tocantinenses, Ritmos e Vivências, com o Professor Diego Brito.

3) A Pandemia, O Artista é a Composição, com Professor Luiz Tupiniquim.

4) Ritmo e Capoeiboicongo e suas misturas, com o Professor Wertemberg Nunes.

5) Música, Escola e Currículo em Tempos de Pandemia, com o professor Luciano de Souza.