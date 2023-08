Por redação

Dianópolis comemora 139 anos de emancipação política no próximo dia 26 e para comemorar a passagem do aniversário, em visita recente ao município, o deputado estadual Léo Barbosa, anunciou a liberação de emenda estadual para implantação do sistema de videomonitoramento na cidade.

A conquista é fruto de um pedido do ex-vereador, Djalma Parente que tem buscado várias parcerias junto ao governo do estado para investimentos na Terra das Dianas.

A emenda parlamentar para implantação do sistema foi direcionada para o Conselho de Segurança (Conseg).

“Um serviço essencial para a população de Dianópolis que vai contribuir com a segurança da comunidade e com o desenvolvimento do município. Estamos felizes em poder atender essa demanda do nosso amigo Djalma Parente e vamos continuar trabalhando para garantir mais benefícios para Dianópolis”, argumentou o deputado Léo Barbosa.

O ex-vereador Djalma Parente agradeceu a parceria com o deputado Léo Barbosa e fez questão de destacar o compromisso do parlamentar com o município. “A gente sabe que Dianópolis vem crescendo em população e que esse crescimento necessita de ações que promovam segurança e bem-estar aos cidadãos dianopolinos. É uma conquista para a nossa cidade, para a nossa gente. É um sistema moderno, altamente seguro, que vai trazer benefícios e auxiliar às forças de segurança em nossa cidade. É uma demanda antiga, que apresentamos desde nossa passagem pela Câmara Municipal e hoje podemos realizar esse sonho de uma cidade mais segura”, enfatizou Djalma Parente.

Conseg

A demanda segundo o ex-vereador é antiga e vem desde a época da criação do Conseg, quando liderado por ele e pelo também ex-vereador Gena Ferreira.

Atualmente o Conseg é presidido por Pery Costa Póvoa tendo como vice-presidente vice Mário Sérgio Melo Xavier, realizando um trabalho de construção e fortalecimento das políticas públicas de segurança em parceria forte com a Polícia Militar e Defensoria Pública.