por Wesley Silas

De acordo com o Diácono Pablo Luiz Viana dos Reis, a celebração da sua ordenação acontece às 19h30min do dia dia 06 de maio na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

“Em virtude da ordenação, a celebração será aberta a toda comunidade gurupiense e convidados. Os fiéis poderão participar presencialmente ou virtualmente através das redes sociais que será anunciado a disponibilidade próximo ao dia”, disse.

O Diácono Pablo Luiz Viana dos Reis, nasceu em Porto Nacional-To no dia 14 de dezembro de 1995 e é filho de Gil Viana Pereira e Eliene Pinto dos Santos.

“Me considero filho de Gurupi, pois recebi os sacramentos da iniciação cristã, na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e fui enviando no ano de 2016 ao Seminário Propedeutico em Palmas Tocantins, depois cursei por 3 anos de Filosofia no Seminário Maior Interdioceso do Divino Espírito Santo (SIDES) , até o ano de 2020”, disse.