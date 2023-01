Por Wesley Silas

Ao apresentar o PL, o vereador César da Farmácia defendeu a inclusão do Dia do Solteiro nas datas comemorativas e no calendário oficial de eventos e teve como justificativa a origem da data que se tornou na China “a principal data comercial do país”.

Após sancionar a Lei e, em meios as críticas de alguns internautas em redes sociais, a Prefeitura de Gurupi se manifestou sobra a iniciativa da Lei que foi sancionada devido sua constitucionalidade e não foram encontrados quesitos para o veto.

“Cabe destacar, que a inclusão da data no calendário municipal não implica na destinação de recursos públicos e nem institui feriado municipal”, informou a Prefeitura.

Aumentar as vendas com a data

Apesar do Dia do Solteiro ser comemorado no Brasil no dia 15 de agosto, muitas marcas aproveitam no Brasil a data para “se conectar com os seus públicos” e aumentar as vendas criando anúncios criativos. Entre elas estão a cerveja Heineken, Burguer King que parodiou a letra de uma música: “Porque o que importa é estar bem consigo mesmo”. A marca de doce Docile que em uma das suas peças publicitárias sugeriu um novo romance, o Mr Beer sugeriu “outra cantada como sugestão”, Preserv que lembrou que “a noite também é dos solteiros”, Skol que sugeriu um “Relacionamento sério com a galera”, Lojas Americanas e Shopping Center.