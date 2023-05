por Redação

No local foram aplicadas vacinas ao longo do dia, com início às 08h e encerramento às 16h, em pessoas das mais diversas faixas etárias, incluindo crianças a partir dos 6 meses de vida e menores de 6 anos, adolescentes acompanhadas por um adulto responsável, além de pessoas idosas com idade a partir dos 60 anos ou mais.

Durante a ação também houve atendimentos disponíveis para gestantes, puérperas, pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, professores do Ensino Básico e Superior, profissionais que atuam na área da força de segurança e salvamento, caminhoneiros, dentre outros.

O objetivo da ação, que também foi realizada em parceria com a Diretoria Municipal de Vigilância em Saúde, consistiu em contribuir com a redução da circulação viral da gripe na população caririense; e todos os atendimentos foram realizados mediante apresentação obrigatória do CPF, cartão do SUS e Carteira de Vacinação.