por Redação

A Prefeitura Municipal de Araguaçu/TO, por meio do Prefeito Jarbas Ribeiro Ivo e Vice Divino, realizou, no último dia 12 de maio, um jantar em homenagem a todas mães de Araguaçu.

“Foi um evento histórico, contou com a presença de mais de 1200 mães, foi realizado sorteio de diversos brindes, Geladeiras, Tvs, fornos elétricos, air fryer, ventiladores, sanduicheiras, dentre outros, que totalizaram quase 150 prêmios. Foi servido ainda um delicioso Jantar preparado pelo próprio Prefeito, vice-prefeito, secretários, diretores e servidores municipais”, avaliou o gestor.

“É a primeira vez na história de Araguaçu, que acontece um evento de tamanha magnitude para suas mães.

O prefeito Jarbas afirma que, é um evento para virar tradição no Município, que valorizar as mães é um dos princípios para melhorar o futuro de nossa nação”, disse o prefeito Jarbas ao agradecer a presença de todos os colaborares e presentes, e reafirmou seu compromisso com a população de Araguaçu.