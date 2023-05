Por Redação

O comércio varejista está otimista com relação às vendas para o Dia das Mães, que será comemorado no próximo dia 14 de maio. A data é considerada uma das mais importantes para o setor e de acordo com a pesquisa Globo, 72% das pessoas pretendem presentear este ano, um aumento de 11% em relação ao ano passado.

Um levantamento realizado em 2022 pela Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), com base no Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) mostrou que os shoppings centers registraram um crescimento de 28,6% nas vendas, alcançando a marca de 5,3 bilhões. Em Palmas, no Capim Dourado Shopping, maior centro de compras da capital, as lojas já se preparam para receber os consumidores com promoções e descontos especiais.

Raquel Martins, dona de uma franquia de cosméticos do Shopping, está otimista em relação às vendas. “A nossa expectativa de vendas está super alta, pois temos kits a partir de R$28,90 para que nossos clientes possam presentear e encantar as suas mães e mulheres que representam esse papel na vida de cada um”, destacou.

Entre os itens mais desejados pelas mães estão os perfumes, viagens e roupas. E a intenção de compra mostra que as roupas e perfumes estão entre os presentes mais procurados por quem deseja presentear neste ano.

Para o superintendente do Capim Dourado Shopping, Diego Góes, a data é especial e foi pensada em um formato diferente. “O Dia das Mães é uma data importante para o comércio, neste ano fizemos uma campanha diferente e especial para as mães com o intuito de valorizar as mães. O Shopping além de ser um centro de compras completo, também é um local para comemorar datas especiais como esta”, destacou.

Sou Mãe Daqui

O Capim Dourado Shopping preparou uma campanha especial para valorizar as mães. Seis mães foram escolhidas para participar da campanha. Quatro delas são clientes fiéis do shopping e as outras duas foram selecionadas através de um post no Instagram, onde os dois comentários mais curtidos foram escolhidos. Essas mães compartilharam suas experiências e memórias com o Capim Dourado, tornando-se as protagonistas da campanha de Dia das Mães.

A campanha representa a diversidade e a importância das mães na sociedade. Além disso, o shopping preparou um espaço instagramável e uma vitrine especial para os lojistas exporem seus produtos, tornando a experiência de compras ainda mais especial e completa.