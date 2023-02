Share on Twitter

Por Redação

O atendimento para a aplicação de qualquer dose da vacina, incluindo a de reforço e a bivalente é realizado durante os dois dias, tanto no horário da manhã, das 08h às 11h, como no horário da tarde, das 13h às 16h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Manoel Pedro Pires Filho, localizada na Rua Julieta Zeferino de Oliveira.

Para agilizar o atendimento no local, é necessário apresentar documentos pessoais obrigatórios, como o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e caderneta de vacinação; sendo que crianças e adolescentes devem estar acompanhados por um adulto responsável.

Com a realização do Dia “D” de Vacinação contra Covid-19, executada ao longo desta segunda-feira, 27 e terça-feira, 28, a Secretaria Municipal de Saúde pretende garantir maior proteção à comunidade, diminuir riscos de contaminação e contágio da doença e prevenir, por meio da imunização em massa, o surgimento de novas variantes do Coronavírus.