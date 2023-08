Por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), apresentou na noite desta sexta-feira, 18, os candidatos habilitados a concorrerem aos cargos de Conselheiros Tutelares. O evento aconteceu no auditória do Centro de convenções Mauro Cunha.

Dez candidatos habilitados, após terem passado por todas as etapas do processo de seleção, foram apresentados à comunidade. A eleição acontecerá no dia 1º de outubro, das 08h ás 17h em três escolas estaduais de Gurupi: Centro de Ensino Médio Estadual, Centro de Ensino Médio Bom Jesus e Centro Educacional Fé e Alegria Bernardo Sayão.

O processo eleitoral acontece em todo o Brasil e a votação será realizada em urna eletrônica. Os 5 candidatos mais votados assumirão o cargo.

A presidente dos CMDCA explicou que a apresentação dos candidatos, é importante para que a comunidade conheça as características pessoais, profissionais e intenções dos mesmos frente à instituição.

“O Conselho Tutelar desempenha um papel fundamental na proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes no município e a comunidade precisa tomar ciência, conhecer os candidatos para votarem de forma consciente, entendendo a importância desse cargo para a nossa cidade”, pontuou.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Cristina Donato, reforçou a relevância do envolvimento da comunidade no processo de escolha dos conselheiros.

“A participação ativa da população nesse processo eleitoral é essencial, é uma oportunidade de juntos contribuirmos para a formação de um Conselho Tutelar comprometido e alinhado com as necessidades da nossa comunidade, já que essa escolha é fundamental para ajudar na construção de políticas e ações voltadas para a infância e adolescência no município”.

A promotora da Infância e Juventude, Ana Lúcia Gomes, participou da solenidade e comentou sobre o papel dos conselheiros para a sociedade. “ É muito mais do que um cargo ou um emprego, os candidatos devem olhar isso como uma missão, e é muito desafiadora e de muita responsabilidade, ser conselheiro é zelar e garantir que os direitos das crianças e adolescentes sejam respeitados e para que eles possam ter uma vida digna”, ressaltou a promotora.

Sobre o processo

A apresentação dos candidatos a conselheiros é parte de um processo composto por três etapas distintas: a primeira consiste no reconhecimento de idoneidade, onde são recolhidas provas documentais sobre a experiência de cada candidato; a segunda etapa se volta para prova objetiva, quando os conhecimentos específicos são avaliados junto ao cargo postulado; e a terceira etapa versa sobre a apresentação dos postulantes ao cargo de conselheiro junto ao público.

Os conselheiros tutelares são responsáveis por receber denúncias, investigar e acompanhar casos de violação dos direitos das crianças e adolescentes, além de orientar e encaminhar as famílias para os serviços públicos adequados, como saúde, educação e assistência social e fiscalizar entidades que acolhem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Fotos: Gabriel Chagas – Secom Gurupi