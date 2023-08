Por Wesley Silas

O PROCON Tocantins realiza nesta quarta-feira, 09 de agosto, das 8h às 18h, o Feirão de Renegociação de Dívidas, em parceria com diversos fornecedores. No Núcleo do PROCON de Gurupi, participarão da negociação as empresas UNIRG, BRK Ambiental, Gurupi Calçados, BRT Internet, CAIXA, Lojas Nosso Lar, Lojas Rezende, Madeireira Santa Rosa e CDL Gurupi. As facilidades variam desde a isenção de 100% de juros e multas, como também parcelamentos em cartão de crédito, boleto bancário, ou desconto em folha de pagamento.

Segundo o Procon, o principal objetivo é possibilitar aos consumidores endividados, uma negociação direta com os credores e auxiliá-los na prática do consumo consciente.

A gerente do Procon de Gurupi, Janaína Vargas Marinho explica que “o Feirão de Renegociações do PROCON Tocantins é uma oportunidade de negociar com as empresas locais. Buscamos parceria locais para contemplar o consumidor local. Uma oportunidade para recuperar o poder de compra e restaurar a dignidade através do nome limpo”.

Segundo ela, a Senacom e Ministério da Justiça lançaram o Mutirão RENEGOCIA! Iniciou dia 24/07 e termina dia 11/08, esse mutirão contempla empresas nacionais e instituições financeiras.

Refis/UnirG

O Refis/UnirG é uma política de negociação que facilita a quitação de débitos antigos com a Instituição.

Para o parcelamento em boleto bancário são exigidas uma entrada e apresentação de um fiador com comprovação de renda compatível com as parcelas, além da inexistência de restrição financeira. Na opção de 50% do pagamento do valor da dívida não há exigência de fiador.

Outra novidade do Refis/UnirG é o desconto de 1% por cada parcela antecipada, limitando a 12%, válido para as quitações realizadas em até 15 de dezembro deste ano.

O interessado também pode procurar a Tesouraria, localizada no Campus II da UnirG (avenida Rio de Janeiro, entre ruas 09 e 10, centro, Gurupi/TO). Outras informações pelos telefones: (63) 3612-7616 (WhatsApp) e 3612-7643 ou pelo e-mail: [email protected]

Confira a Lei Municipal nº 2.640/2023 que institui o Refis/UnirG2023

Feirão do Procon

O Feirão de Renegociação de Dívidas do Procon Tocantins ocorre Palmas (Centro) e Taquaralto, Araguaína, Gurupi, Dianópolis, Colinas, Araguatins, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Tocantinópolis e Guaraí. Conforme o órgão, mais de 50 empresas locais em todo o Estado participam da ação.

A ação visa auxiliar os consumidores endividados e promover a negociação direta com os credores, oferecendo mais facilidade para que os consumidores se organizem financeiramente.