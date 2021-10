Wesley Silas

O Edital de Notificação atende uma resolução do Contran que determina a notificação aos proprietários e possuidores dos veículos adotarem medidas necessárias à liberação dos veículos removidos ou recolhidos a qualquer título, no pátio de veículos da empresa SANCAR, sob pena, de não o fazendo, terem os mesmos levados à Leilão Público. (Confira aqui o Edital na página 34 a relação dos veículos)

Segundo o presidente do DETRAN/TO, Cláudio Alex Vieira, o Edital é uma das fases do processo para que seja feito o leilão dos veículos, caso o proprietários dos veículos não adotem medidas para reaverem seus veículos.

“Com o edital aberto abre o prazo para as pessoas reaverem seus veículos e, caso as pessoas não façam isso, infelizmente vai à leilão que acontece com os veículos parados que os seus proprietários não buscam e é um meio de voltar a circulação e gerar impostos, consequentemente a gente pensa no lago epidemiológico devido o acúmulo de água parada em veículos podendo gerar doenças como a dengue”, disse Cláudio Alex.