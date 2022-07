O município tocantinense estava concorrendo com dezenas de experiências de todo o Brasil.

O Secretário de Saúde de Gurupi, Sinvaldo dos Santos Moraes, acompanhou tanto a apresentação da experiência quanto a premiação. Ele comemorou o prêmio e dedicou a vitória a todos os gurupienses.

“Não posso deixar de parabenizar nosso coordenador Edson que pensou, planejou e monitora todo este projeto. Também quero parabenizar nossa Prefeita Josi Nunes por sempre priorizar a saúde e inovações como esta que beneficiam nossa sociedade. Aproveito ainda para agradecer todos os servidores e servidoras da saúde de Gurupi, que com certeza também merecem nossos parabéns”, disse.

Para o Presidente do COSEMS-TO, Rondinelly Souza, a premiação de Gurupi vem a consolidar o bom trabalho trabalho de Planejamento e Gestão que vem sendo realizado no município. “Parabenizo a Secretaria de Saúde de Gurupi na pessoa do nosso querido Secretário Sinvaldo. Também quero parabenizar todas as Secretarias que vieram até Campo Grande apresentar suas experiências. Com certeza esse compartilhamento de conhecimento poderá ajudar muitos municípios por todo o Brasil. O COSEMS-TO se empenhou para trazer todos e todas para este grande Congresso Nacional. Contém sempre consoco para continuar fortalecendo nossas Gestões”, finalizou.

Também venceram na categoria “Planejamento e Gestão do SUS” os municípios de Jundiá (Alagoas) e Recife (Pernambuco).