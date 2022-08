Por Redação

Uma segunda-feira histórica para a comunidade de Lavandeira, na região Sudeste do Tocantins. Nesta manhã, o município que tem a melhor saúde primária do Tocantins e a segunda melhor do Brasil, recebeu a visita técnica do Ministério da Saúde.

Lavandeira atingiu todas as metas estabelecidas pelo programa do governo federal, Previne Brasil e se tornou exemplo em saúde de atenção primária para o país.

O secretário nacional da atenção básica, Raphael Câmara, esteve pessoalmente no município para parabenizar a gestão e entender os mecanismos que levaram Lavanderia a conquistar os índices máximos da avaliação. “O Previne Brasil é um novo modelo de financiamento da atenção primária e com ele, conseguimos ranquear todos os municípios do Brasil. Sete dos 5568 municípios tiraram nota 10 e Lavandeira é um deles. Estamos aqui para parabenizar todos os profissionais de saúde e os gestores. Outro objetivo é entender as estratégias que levaram o município à essa honrosa conquista e com isso, levar as ideias aplicadas aqui para outros municípios se inspiraram e conseguiram melhorar seus indicadores”, enfatizou o secretário nacional.

Com a gestão eficiente dos recursos, valorização e diálogo com os profissionais, o prefeito Roberto César, destaca mais uma vez a importância da conquista e agradece o reconhecimento. “Motivo de muito orgulho para cada cidadão lavandeirense. O resultado é fruto de uma equipe comprometida, dedicada e muito profissional. A visita da equipe do secretário nacional da atenção básica, reforça o nosso compromisso de continuar trabalhando para garantir uma saúde eficiente aos nossos munícipes”, afirmou.

A enfermeira, Bruna Gontijo, que coordena o serviço de atenção primária no município, detalhou. “É um trabalho de muito comprometimento de cada colaborador. A gestão municipal, o secretário municipal, oferece toda condição para que nossa equipe realize um trabalho eficiente. Além de mantermos os cadastros atualizados, realizamos monitoramento de todos os usuários de forma nominal, com atendimentos noturnos, ações com as comunidades da zona rural, dentre outros. É uma conquista de toda comunidade. Estamos felizes com a visita técnica do Ministério da Saúde e isso aumenta o compromisso de um trabalho humanizado que está dando muito certo”, destacou.

O secretário municipal de saúde, Fábio Oliveira, finalizou. “Ao assumir o compromisso da pasta, nosso objetivo foi sempre pautado em atuar com eficiência, promovendo saúde de qualidade, fortalecendo os serviços, as ações, garantindo qualidade de trabalho para cada colaborador, valorizando seu ofício e buscando sempre o melhor dentro daquilo que oferecemos todos os dias para a população. A receita é essa, dedicação, valorização e compromisso”, avaliou.

A visita contou com a presença do Superintendente Estadual do Ministério da Saúde, Luscleide Mota, secretário municipal de saúde de Arraias, Cléber Flávio, também representando o Consems.