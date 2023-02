Por Redação

Na manhã desta terça-feira, 7, o deputado estadual Gutierres Torquato participou da Cerimônia de Implementação da 7° Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Alvorada, uma ação inserida no “Programa TO Mais Seguro”, do Governo do Estado do Tocantins.

“O nosso governador, Wanderlei Barbosa, tem feito um importante trabalho pela segurança pública e por todo o Estado do Tocantins. Um estado que há anos atrás ouvia-se dizer que não tinha dinheiro pra nada, hoje investe em saúde, em segurança pública e valoriza o cidadão. A implementação dessa Companhia Independente aqui em Alvorada é reflexo disso, do cuidado com o povo”, destaca o deputado.

O deputado Gutierrez, que apoia a região sul do estado, afirmou que vai trabalhar pelo município de Alvorada e firmou compromisso com a segurança pública do município e de toda a região.

“A cidade de Alvorada é uma porta de entrada do sul do Tocantins e quando você vê as forças de segurança, o Governo do Estado do Tocantins, através do Comando Geral, estabelecer uma Companhia Independente, você pode ver a preocupação com a qualidade de vida do cidadão. E nós, como deputado estadual, sempre defendemos a segurança pública, sempre levantamos essa bandeira. E trabalharemos ainda mais em parceria com o prefeito Paulo Antônio, entendendo o seu modelo de gestão, junto com a Câmara de Vereadores. Alvorada ganha, o sul do Tocantins tem mais segurança e com certeza, o Tocantins evolui cada dia mais”, afirma o deputado Gutierres ao falar sobre o seu compromisso com o povo de Alvorada.