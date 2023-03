Por Wesley Silas

Estimada em quase R$ 2,7 milhões o alargamento da Avenida Goiás até o Parque Agroindustrial está sendo realizada com recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Econômico, por meio do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (PICS), do Governo do Estado e a falta de qualidade é uma das preocupações dos usuários do deste trecho. Segundo o deputado ele tem acompanhado o andamento da obra junto a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto).

“Eu conversei com presidente da Ageto, Márcio Pinheiro Rodrigues e tenho acompanhado a situação de perto e, de fato, a empresa não tem prestado um serviço de boa qualidade, mas como a AGETO é a responsável pela fiscalização ela já tomou as providências, notificou a empresa e substituiu o fiscal do Contrato desta prestação de serviço.”, disse o deputado.

“A garantia que nós temos por parte tanto do Secretário de Industria e Comércio e do Presidente da AGETO é que de maneira alguma um serviço deste, da forma que se encontra, será recebido pelo Governo do Estado. Vale observar que todas as obras executadas pelo Governo do Estado têm sido de boa qualidade e os resultados têm sido satisfatórios. Então, a empresa já foi notificada e se tiver que descredenciá-la será feito, porém, o Governo do Tocantins não irá assumir este serviço, da forma como está, de maneira nenhuma”, acrescentou.

Rodovia TO-365, que liga ao Trevo da Praia

Aliado de primeira hora do governador Wanderlei Barbosa, o deputado Gutierres Torquato é um defensor contundente da conclusão da TO-365 e em outubro de 2022 ele foi além ao defender a estadualização trecho de 8,3km que liga o Paig ao trevo pé de galinha sentido Trevo da Praia. Segundo ele, assim que terminar o período chuvoso o Governo do Estado irá iniciar o trabalho da capa asfáltica.

“As obras da TO-365 faz parte de uma das nossas solicitações como deputado estadual e temos acompanhado de perto. Foi feito uma alteração e algumas adequações por parte da AGETO e dentro destas adequações estão todos os trabalhos de drenagem, de galeria, obras de arte em relação a este trecho foi feito Governo do Estado. Então, a base está estruturada e passando este período chuvoso o governo do Estado vai iniciar o trabalho de capa. É uma obra que tem sido muito discutida com o vice-governador Laurez porque ele defende esta interligação ao Trevo da Praia e é um sonho nosso desde a época em que estávamos a frente da Prefeitura e o Governo do Estado, o governador Wanderlei, atendeu a solicitação dos moradores. Eu tenho a certeza que muito em breve ela vai ser pavimentada, até porque se observarmos tinha vários córregos que cortava o trecho que liga ao Trevo da Praia e este trabalho com base que é fundamental para uma obra de qualidade está, praticamente, concluído e só falta o trabalho de capa”, disse.

Conclusão da primeira fase do Hospital Geral de Gurupi

Outro desafio para o Governo do Tocantins é romper os entraves que atrasaram a conclusão do Hospital Geral de Gurupi (HGG), da Secretaria Estadual de Saúde e fiscalizada pela AGETO.

Segundo Gutierres há uma ala concluída em que a Secretaria de Saúde pretende transferir parte da estrutura do Hospital Regional de Gurupi, localizado no Centro de Gurupi, para o HGG que fila localizado em frente ao Campus I da Unirg.

“Há um planejamento da Secretária de Saúde para que uma grande parte do Hospital Regional de Gurupi (HRG) possa mudar para a estrutura que está pronta no HGG e ficará a maternidade no HRG. Também tem um processo bem adiantado da parte elétrica e conclusão de outras alas para que a gente possa, em breve, entregar o HGG em funcionamento”, disse.

Segundo o deputado quando o governador Wanderlei Barbosa assumiu encontrou situações crítica na construção, desde a qualidade do piso e entrada de água devido um erro no projeto que poderia prejudicar o atendimento.