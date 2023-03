por Redação

“Lagoa da Confusão é o sexto município de maior crescimento estadual, quinquagésimo nono colocado no Brasil como maior produtor de arroz irrigado, dada a importância desse município é de suma importância investir na educação da região e eu tenho certeza que com uma Unitins nos avançaremos no desenvolvimento econômico daquela cidade, tão importante para o vale do Araguaia” destaca o deputado.

Com mais de 13 mil habitantes, Lagoa da Confusão é um grande polo agrícola do Tocantins, para que a cidade continue expandindo economicamente é preciso que sejam atendidas as necessidades do município, evitando o êxodo municipal para grandes centros, em decorrência da falta de estrutura educacional. Os polos universitários estão a 150 km do município, sendo eles Gurupi e Paraíso do Tocantins, o que gera trânsito diário destes estudantes nas rodovias. Um campus da Unitins levará ao município mais educação, segurança e qualidade de vida.

Unitins campus Araguaçu

O deputado estadual Gutierres Torquato levou para Araguaçu um Campus da Unitins. Após promover uma audiência pública no município de Araguaçu para debater a implementação do polo universitário da Unitins, o requerimento apresentado ainda em 2021, foi atendido pelo reitor da universidade, Augusto Rezende, contemplando Araguaçu com um campus da universidade estadual.

“Eu que na época, como suplente de deputado estadual, assumi um mandato aqui na Assembleia e fiz um requerimento pedindo para que levássemos a Unitins lá pra Araguaçu, eu vejo o quanto foi importante para o desenvolvimento daquela cidade”, afirma o Deputado em seu discurso na manhã desta terça-feira, 07.