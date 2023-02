Share on Twitter

Por Redação

A Saúde de Cariri do Tocantins, recebeu recursos estaduais no valor de R$ 84.956,25 destinados pelo deputado estadual, Isaam Saado, a pedido do vereador Alfredo Bispo “Alfredin” (PL), para custeios dos serviços prestados à população caririense.

“Uma conquista para nossa comunidade. O deputado é um grande parceiro, sempre esteve pronto para atender nossas demandas, lembrando que recentemente, a nosso pedido, também foram encaminhadas cestas básicas para atender à nossa população, entregues à uma Associação Religiosa. Ficamos muito felizes com o anúncio da liberação para custear a saúde de nossa cidade. Nosso muito obrigado ao deputado que sempre manteve seu compromisso conosco”, disse Alfredinho.

O recurso foi destinado à Secretaria Municipal de Saúde, para custeios de serviços da pasta, em atendimento à comunidade caririense.