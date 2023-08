Raquel Oliveira / Ascom Deputado Eduardo Fortes

Mais alimento na mesa de quem precisa. Com esse intuito o deputado estadual Eduardo Fortes realiza neste sábado, 19, uma nova edição do Sopão Solidário. Com apoio das empresas Cooperfrigu e Fazendão, o Sopão será realizado no setor Alto dos Buritis, a partir das 16h30, em Gurupi. A ação faz parte do programa “Tocantins sem Fome”, no qual estão inclusos vários projetos e ações com o objetivo de combater a fome no Tocantins.

“Nossa expectativa é atender mais de 500 famílias, com uma alimentação de excelente qualidade, nutritiva e saudável”, adiantou Eduardo Fortes agradecendo todas os parceiros e voluntários envolvidas nesta edição do Sopão.

Durante o Sopão Solidário também serão realizados sorteios de brindes.

Serviço:

Sopão Solidário

Data: 19/08

Local: setor Alto dos Buritis, na rua 21, entre a Rio Branco e Guaporé (Galpão do Diocy)