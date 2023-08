Por Raquel Oliveira/Ascom deputado Eduardo Fortes

A comunidade de Alvorada recebeu nesta terça e quarta-feira, 15 e 16 de agosto, uma ação especial. Centenas de famílias foram atendidas pelo projeto Horta Comunitária durante mutirão de distribuição realizado no setor Santa Ângela e na avenida Bernardo Sayão. A ação foi realizada pelo deputado Eduardo Fortes, idealizador projeto, juntamente com a Paróquia São Francisco de Assis, por meio do Padre Thiago Zanardi, e as lideranças Djalma Falcão e Ronny César, parceiros do projeto na cidade.

“Atendemos mais de 500 famílias na terça, no setor Santa Ângela, e hoje realizamos mais uma entrega de hortaliças na avenida Bernardo Sayão” destacou deputado Eduardo Fortes agradecendo os parceiros do projeto.

Inaugurada há mais de um mês a horta comunitária de Alvorada vem atendendo centenas de famílias. Ao todo são 14 hortas já implantadas pelo deputado e outras quatro estão em implantação. Semanalmente milhares de famílias da região Sul do Tocantins são atendidas gratuitamente pelo projeto, recebendo legumes, verduras hortaliças e frutas de qualidade.