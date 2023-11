Deputado Eduardo Fortes parabeniza Gurupi e reforça compromisso com a cidade

Por Redação

Gurupi comemora nesta terça-feira, 14, 65 anos, e o deputado estadual Eduardo Fortes cumprimentou a população demonstrando o seu apoio e carinho pelo município.

”Meus parabéns a essa cidade tão especial que aprendi a amar, respeitar e escolhi para morar. Gurupi me deu a oportunidade de estar nessa posição como o mais votado da região Sul. Desejo longos anos de prosperidade e crescimento!”, disse ele, após ser muito aplaudido durante o show do Léo Magalhães

Eduardo Fortes também reforçou o seu compromisso e cuidado para com a cidade. Além de projetos sociais que devolve há anos, o parlamentar vem buscando recursos para desenvolvimento e fortalecimento do município e de toda região Sul e Sudeste.

“Há 15 anos moro em Gurupi. Com muita responsabilidade e respeito implantei projetos que atendem milhares de pessoas como a Casa de Apoio Nova Esperança, o Atleta do Amanhã, Sopão Solidário e a Horta Comunitária. Como deputado vamos implantar na cidade a primeira UPA Veterinária do Tocantins, além de assegurar recursos que serão investidos na saúde, educação e fortalecimento econômico da cidade e região”, detalhou ele.