Por Raquel Oliveira / Ascom Deputado Eduardo Fortes

Milhares de pessoas entre comerciantes, seus funcionários e a população em geral receberam hortaliças fresquinhas do projeto Horta Comunitária, idealizado e implantado há mais de sete anos em Gurupi e região Sul do Tocantins, pelo deputado estadual Eduardo Fortes. A ação foi realizada na avenida Goiás, centro de Gurupi, no final da tarde desta sexta-feira, 20, pelo deputado e colaboradores do projeto.

“Hortaliças de qualidade e com um sabor especial, pois são cultivadas como muita dedicação, carinho e esforço”, destacou o deputado Eduardo Fortes durante a entrega. Ao todo foram distribuídos mais 1.500 pés de alface e 1.500 maços de couve.

“Estou muito feliz em receber alface e couve tão bonitos. Hoje lá em casa já vai ter uma salada diferenciada”, comentou Maria do Carmo. Ela adiantou que acompanha o trabalho o deputado no projeto e acrescentou “são milhares de famílias atendidas em muitos setores de Gurupi há vários. Ele está de parabéns”, disse.