Por Wesley Silas

Portal Atitude sobre seus projetos para Gurupi, sobre a importância da nova força política de Gurupi e região que passou a ter três deputados e um vice-governador e sobre o lançamento da Frente Parlamentar da Agoindústria na qual ele irá tomar posse como presidente e o deputado Júnior Geo como vice-presidente numa cerimônia que acontece às 14h da próxima quinta-feira, 27, na sala de reuniões da presidência da Assembleia Legislativa do Tocantins (ALETO).

“Será a primeira Frente Parlamentar constituída no Estado do Tocantins na Assembleia Legislativa e fizemos reuniões com todos os deputados onde todos se interessaram em participar desta Frente Parlamentar para discutir o fomento da economia do nosso Estado, pois sabemos que a indústria é um dos segmentos econômicos que gera mais renda e emprego no Estado. Nós precisamos desta ponte junto ao governo com os empresários através da Fieto e dos Sindicatos para poder levar as demandas deste setor até o Governo. […] Nós precisamos trazer novos empresários e não podemos ficar somente numa classe e devemos ter indústrias de cimento, borracha, automobilística e de outros vários outros setores”, disse.