Por Raquel Oliveira / Ascom deputado Eduardo Fortes

“A nossa maior motivação é ajudar o próximo e fazer a diferença na vida de muitas famílias”, destacou o deputado estadual Eduardo Fortes, neste último sábado, 19, durante a realização de mais uma edição do Sopão Solidário. Ao todo foram distribuídos 500 litros de sopa para mais de 400 famílias no setor Alto dos Buritis, em Gurupi.

Realizado há mais de cinco anos, o Sopão Solidário foi idealizado pelo deputado e conta com apoio de parceiros e voluntários. O projeto está entre as ações do programa de combate à fome no Tocantins, chamado “Tocantins sem Fome”, também de autoria do parlamentar.

“Desde muito tempo tenho esse olhar solidário, identificando as necessidades e, na prática, trazendo soluções. Estamos assegurado uma alimentação de qualidade na mesa de milhares de famílias em todos esses anos de trabalho”, detalhou Eduardo Fortes.

Agradecimentos

Na oportunidade o parlamentar agradeceu novamente os parceiros Cooperfrigu e Fazendão e os voluntários da comunidade.