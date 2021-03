Share on Twitter

Por Wesley Silas

Manoel Lisboa Ramos tinha 92 anos, era um pioneiro de Gurupi que chegou no ano de 1956, período em que participou fortememte da trajetória da construção física e espiritual da Igreja Assembleia de Deus de Gurupi, ministério de Madureira, onde ele é sua esposa, Irmã Tereza Fernandes, hoje com 86 anos, estiveram presentes ativamente por mais de 60 anos como fervorosos cristãos ajudando aos mais necessitados, apesar da limitação financeira.

Segundo informações do neto, Gustavo Lisboa, o falecimento de Manoel Lisboa, aconteceu por volta das 22hs desta segunda-feira no Hospital Santa Catarina em Gurupi, após 12 dias de tratamento para recuperação da Covid-19.

“A minha Avô ainda está internada no mesmo hospital em estado crítico e os dois deram entrada juntos no hospital”, informou.

Manoel Lisboa deixa 05 filhos e um exemplo de homem honesto, sábio e de simplicidade ímpar.

“Apesar de seus mais de 90 anos, ele sempre, até os últimos dias de sua vida (antes da doença), andava por toda gurupi de bicicleta visitando amigos, levando Santa Ceia do Senhor (comunhão por meio do pão e o vinho) aos doentes limitados fisicamente por quilômetros de distância. Não dispensava uma feira todas às quintas e aos domingo, onde encontrava-se com amigos”, explica o filho.