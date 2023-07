Por Redação

Dando continuidade ao mutirão de distribuição de hortaliças do projeto Horta Comunitária nas principais avenidas comerciais de Gurupi, o deputado estadual Eduardo Fortes e integrantes do projeto distribuíram nesta sexta-feira, 28, hortaliças para mais de 1500 pessoas entre comerciantes, funcionários e a população em geral.

“O primeiro mutirão de distribuição de hortaliças foi um sucesso. Por isso, ampliamos a ação e estamos hoje milhares de pessoas”, destacou Eduardo Fortes, idealizador do projeto implantado há mais de sete anos.

“É gratificante entregar para as pessoas o resultado de um projeto tão espacial, o da horta comunitária”, acrescentou o parlamentar comandando toda a ação de distribuição, conversarndo com a população e agradecendo o apoio dos parceiros do projeto.

“São hortaliças de qualidade, fresquinhas e com um sabor especial, pois as plantamos, regamos com muita dedicação” finalizou o coordenador do projeto Edinho.