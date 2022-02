por Redação

A prefeita Fátima Coelho esteve em Brasília, nesta terça-feira, 15, em reunião na Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A para tratar da implementação do terminal intermodal da Ferrovia Norte-Sul (FNS) em Guaraí. Na ocasião, o presidente da Valec, André Kuhn, anunciou que dentro de pouco tempo a empresa vencedora do leilão de concessão deve operar com embarque e desembarque no novo pátio.

“A Valec é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, com o principal objetivo de fomentar o transporte ferroviário. A implementação desse terminal no eixo da Ferrovia Norte Sul, em Guaraí, traz desenvolvimento não só para o governo federal, mas para o estado e o município. Dentro de pouco tempo, o terminal de embarque e desembarque começa a operar em Guaraí”, destaca o presidente da Valec, André Kuhn.

Para a prefeita Fátima Coelho, Guaraí deve celebrar mais essa conquista. “A implementação do terminal da Ferrovia Norte-Sul no nosso município, vai de encontro com nosso plano para impulsionar o desenvolvimento do município. De fato, irá viabilizar um grande polo de cargas e será fundamental para a geração de emprego, por outro lado fortalece nossa economia. Nosso governo é pautado em uma economia crescente e sustentável, com grandes empresas e projetos que vão tornar nossa região um lugar ainda mais promissor para se viver”, disse a chefe do Poder Executivo Municipal.

Terminal de Guaraí

O pátio, uma concessão da Valec situada nas imediações da Ferrovia Norte-Sul (FNS), linha férrea construída pela estatal, possui dimensão total de 82,3 mil metros quadrados e fica às margens da BR-235. A empresa MSB Minerações foi a ganhadora e vai explorar o terminal pelo período de 15 anos, transportando granéis sólidos minerais

Próximos passos – O próximo passo é a assinatura do contrato de concessão de uso. Feito isso, a empresa assumirá a área para dar início às obras do terminal e iniciar a operação.