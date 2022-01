Share on Twitter

por Redação

A incidência frequente de chuvas proporciona uma grande quantidade de criadouros disponíveis para o mosquito colocar seus ovos, propagando o vírus da Dengue com maior rapidez. De acordo com a Coordenação de Controle e Combate à Dengue de Gurupi, foram registrados 23 casos positivos de Dengue e 01 caso confirmado de Chikungunya no município em 2021 e, por isso, a eliminação dos criadouros é fundamental para o controle e diminuição dos índices das doenças.

O secretário municipal de Saúde, Vânio Rodrigues, alerta que a população deve manter e reforçar os cuidados em suas residências e comércios. “É importante que todos participem ativamente, eliminando água armazenada que pode se tornar possíveis criadouros, fazendo a limpeza de seus quintais, higiene dos locais e permitir o acesso dos nossos Agentes de Controle de Endemais em suas residências. É essencial a participação consciente e diária de toda a população com cuidados redobrados”, destacou o secretário.

Combate

A coordenadora de combate à Dengue, Maria José Ribeiro, afirma que atualmente as equipes de agentes estão atuando em pontos estratégicos da cidade, tais como borracharias, ferros-velhos, pátios de veículos, hortas, entre outros, aplicando o inseticida Fludora em pneus, partes de veículos e onde há suspeita de depósito de ovos da fêmea do mosquito.

Maria José cita ainda que os trabalhos de combate à Dengue serão intensificados nos próximos dias. “Estamos fechando nosso Plano de Ação para 2022, como cronograma de limpeza, que envolverá outras secretarias como a de Infraestrutura, as escolas e a comunidade em geral, combatendo o mosquito Aedes e consequentemente os riscos de casos da doença em nossa cidade”, frisou.

A coordenadora também reforça que a prevenção da Dengue, Zika e Chikungunya pode ser feita com simples práticas que evitam, principalmente, a reprodução do mosquito transmissor. “Através da eliminação de objetos que acumulam água parada como pneus, garrafas e vasilhames. É importante que toda a população tenha estes cuidados contra o Aedes aegypti, pois só assim é possível reduzir as chances de transmissão dessas doenças”, frisou.

Disk Dengue

A Secretaria de Saúde dispõe também de uma sala própria para atendimentos relacionados a Dengue, localizada na sede da pasta. A comunidade pode ligar no 3313-1076, no horário das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Sintomas

Os sintomas da Dengue são: febre alta (superior a 39º), dores de cabeça, dores no corpo, dores nas articulações e nos olhos, fraqueza, vômitos, manchas na pele e coceira. Na maioria das vezes, esses sintomas não persistem por mais de uma semana, entretanto, em alguns casos, pode ocorrer evolução para formas graves da doença. É fundamental que, ao perceber os sintomas, o cidadão procure uma Unidade de Saúde mais próxima.