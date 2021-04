Para coibir os registros de aglomerações que são as principais causas da contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Cristalândia, no centro-oeste do Estado, publicou nesta terça-feira, 20, o Decreto Municipal 061/2021 que determinou novas regras referentes ao combate à disseminação da doença. A medida, de acordo com a gestão municipal, visa evitar mais casos e novas mortes em decorrência da doença. Em Cristalândia 8 vidas foram perdidas para a Covid.

por Redação

De acordo com a publicação, eventos que gerem aglomeração, como shows, apresentações culturais, festas em geral, casamento, aniversários, confraternização e similares estão proibidos por tempo indeterminado em Cristalândia.

Também está proibida, por tempo indeterminado, a utilização de sons automotivos.

O comércio local, incluindo os bares, podem funcionar até às 22 horas, porém obedecendo às normas sanitárias. É exigido distanciamento de 2 metros entre as mesas e higienização adequada das mesas.

No caso do comércio é exigido uso de álcool em gel, limite de 4 clientes em atendimento ao mesmo tempo, e distanciamento de 1,5m entre os clientes.

Nas lotéricas e postos de atendimento a entrada de usuário está limitada à quantidade de caixas ou guichês de atendimento disponíveis. Obedecendo ainda o distanciamento de 1,5 m.

Multas e punições

Também estão previstas no Decreto Municipal sanções em casos de desobediência, e especificamente para os estabelecimentos comerciais cassação do alvará de funcionamento, se houver reincidência. As multas são de R$ 160 para o cidadão; de R$ 320 por pessoa em desobediência às normas, para o estabelecimento; e de R$ 1.500 para uso de som automotivo.