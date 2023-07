por Redação

A Semed explica que as parcerias vigentes com entidades ligadas à segurança pública não têm caráter cívico-militar e é estritamente municipal. No total, a Rede Municipal de Ensino de Palmas possui, na sua estrutura, parcerias com associações em seis Escolas de Tempo Integral (ETIs): Padre Josimo Tavares, Almirante Tamandaré, Anísio Teixeira, Eurídice de Melo, Margarida Lermos e Caroline Campelo.

Confira a nota na íntegra:

Encerramento do Programa Nacional de Escolas Cívico-militares (Pecim)

Sobre a decisão do Ministério da Educação (MEC), de pôr fim às escolas cívico-militares, implementadas na gestão passada do governo federal, a Prefeitura de Palmas, por meio da secretaria municipal da educação informa que tal manifestação não afeta as escolas municipais da Capital, haja vista que todas elas possuem caráter estritamente municipal e competências distintas.

Vale ressaltar que a Rede Municipal de Ensino de Palmas possui, na sua estrutura operacional, seis Escolas de Tempo Integral (ETIs), sendo que nenhuma delas detêm caráter cívico-militar, mas apenas parcerias com Associações que representam diversas entidades ligadas à Segurança Pública.