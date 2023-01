Por Redação

O início do ano letivo de 2023 também foi marcado pela recepção dos alunos em todas as unidades escolares da rede municipal de ensino de Gurupi. A prefeita Josi Nunes junto com o Secretário da Educação, Professor Davi Pereira Abrantes, passaram por várias escolas cumprimentando pais, alunos, professores, equipe escolar, desejando boas vindas e encorajando os alunos ao retorno dos estudos.

“É muito gratificante ver o retorno de nossos alunos às Escolas, depois de dois anos complicados. Nossa equipe trabalhou muito para receber os mais de 8 mil alunos. Escolhemos acolher de uma maneira diferenciada porque essa é a marca dessa gestão humanizada, que a prefeita Josi Nunes sempre reforça em todas as ações voltadas à comunidade”, comentou o secretário. Uma comissão formada por secretários e alguns vereadores, também participaram do momento e se dividiram para recepcionar os alunos nas 26 escolas da Rede Municipal.

Para a professora Jaqueline Gurgel, da Escola Municipal de Tempo Integral Antônio Lino, esse vai ser um ano ainda desafiador para resgatar aquilo que foi perdido durante a pandemia. “Os últimos dois anos foram difíceis, com aula remota e agora temos o desafio de fazer esse resgate do ensino. Mas estamos confiantes no sucesso porque temos um bom apoio da rede, da secretaria. Sempre passamos por formação, uma preparação antes de voltar para sala de aula, um trabalho feito em conjunto com todos os professores e equipe escolar. Também temos um cuidado especial com os pais, que vem deixar seus filhos e é importante que eles sintam esse acolhimento”, ressaltou.

E há quem já tá pensando grande e no futuro. É o caso do Enzo Gabriel Campos do Nascimento de apenas 9 anos. Ele sabe que a cada ano o desafio vai aumentando, mas o foco dele é continuar empenhado nos estudos para chegar a Universidade. “Eu adoro desafios, principalmente os de matemática. E eu sei que para chegar lá na frente, preciso estudar, estudar e estudar”, disse.