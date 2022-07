por Redação

O diretor da Receita Municipal, Mário César Lustosa, explica as vantagens deste nosso sistema adotado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Gurupi. “A entrega é feita de forma georreferenciada e no momento da entrega do carnê, serão coletadas várias informações sobre a situação do imóvel, se está vago ou edificado, tipo da edificação, bem como o georreferenciamento da entrega. As informações são enviadas para a Prefeitura instantaneamente, o que possibilitará a atualização do cadastro de forma rápida e eficiente”, frisou.

Segundo o diretor, todo imóvel também será fotografado.

“Nós recebemos as informações e as imagens, bem como a comprovação da efetiva entrega do carnê em tempo real”, acrescentou Mário César, reforçando o pedido para que a comunidade receba os entregadores, que estão devidamente identificados.

Outra vantagem é que a totalidade dos carnês gerados será entregue aos contribuintes, o que não acontecia em anos anteriores por problemas de endereçamento, por falta de atualização no cadastro do contribuinte, entre outras inconsistências, que serão sanadas com essa nova metodologia de entrega.

Pagamento com Desconto

O contribuinte tem até o dia 15 de agosto para pagar IPTU de 2022 com desconto de 20% à vista ou parcelado em até 05 vezes.

Além de receber o carnê em casa, também há a opção de imprimir o boleto pelo site da Prefeitura de Gurupi (clique aqui) ou ainda retirar o documento presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. Também é possível pagar o IPTU parcelado pelo cartão de crédito via aplicativo Colab (baixe aqui).

Contato

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Gurupi atende no prédio da Prefeitura que fica na Rua 01 esquina com Av. Maranhão. O funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas e os telefones para contato são: (63) 3315-0020 ou (63) 3315-0016.