Por Redação

Às 19h30 da próxima terça-feira, 28, a abertura oficial do evento comemorativo será presencial e ocorrerá no Centro de Convenções Mauro Cunha. Na ocasião será apresentado um radiodocumentário sobre os 20 anos de Jornalismo da UnirG. Haverá também uma programação cultural com participação de egressos e acadêmicos do curso, composta por uma exposição artística e fotográfica, relançamento de livros e música ao vivo.

Na quarta-feira, 29, a jornalista presidente-executiva do Instituto Palavra Aberta e membro do conselho editorial da Folha de S. Paulo, Patricia Blanco, irá ministrar uma palestra sobre “O Jornalismo e a Educação Midiática”. A palestra será on-line, às 19h30, com transmissão ao vivo no canal UnirG Oficial pelo YouTube.

No último dia de programação, também às 19h30, será realizada uma mesa redonda com a temática “Compartilhando Experiências: Jornalismo UnirG 20 anos”. Os participantes da conversa serão a jornalista e presidente do Sindicato dos Jornalistas do Tocantins (Sindjor-TO) Alessandra Bacelar, os professores do curso Ma. Alessandra Duarte e Clifton Morais, o jornalista Paulo Albuquerque e egressos Eliezer Macedo, Mayara Abreu e Mábia Cristine.

O professor do curso, Clifton Morais, conta que a programação de 20 anos do curso foi pensada para a valorização dos profissionais da área. “É um momento para mostrar aos acadêmicos que daqui saíram diversos profissionais muito qualificados, do mesmo modo que eles estão se preparando para isso. Profissionais que já atuaram no rádio, TV, jornalismo impresso e on-line, que têm seu próprio negócio e egressos com outros talentos voltados à Comunicação, como artistas e escritores. Há uma diversidade muito grande no perfil dos egressos do Jornalismo da UnirG. Isso mostra a grande bagagem que nosso curso acumulou ao longo desses 20 anos”, finaliza Morais.