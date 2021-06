Share on Twitter

Share on Facebook

por Redação

O Sintet Regional de Gurupi esteve reunido nesta terça-feira (01), com a Secretária Municipal de Educação de Gurupi, Amanda Costa para tratar dos repasses sobre como será o processo de vacinação dos profissionais da educação de Gurupi.

A Secretária informou ao Sindicato que nesta primeira etapa da vacinação, o público alvo será dos profissionais entre 55 anos a 59 anos, iniciando no dia 07/06 a partir das 9 horas, na Escola de Tempo integral Antônio Lino, a mesma garantiu que tem Vacina para todos dessa faixa etária, os documentos necessários para a vacinação será: CPF, RG, Cartão do SUS e contracheque atualizado do servidor.

Os demais profissionais serão vacinados seguindo a faixa etária de acordo com a idade. A medida que as vacinas forem chegando será disponibilizado para cada grupo por faixa etária, também será disponibilizado um formulário nas unidades escolares para preenchimento para que assim possam organizar as demais etapas de vacinação.

“Estamos de certa forma mais aliviados com a chegada da vacina, pois a vacinação da nossa categoria foi conquistada através da nossa luta sindical para nossa categoria”, disse Gabriela Zanina.