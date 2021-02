Prefeito ressaltou também que várias providências legais foram tomadas.

Por Redação

Cumprindo o compromisso de campanha de realizar uma gestão transparente, o atual prefeito de Cristalândia, no centro-oeste do Estado, Wilson Júnior Carvalho (o Big Jow), detalhou à população local os valores levantados até o momento de dívidas deixadas pela ex-prefeito Cleiton Cantuária (o Batatinha). As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 05, por meio de vídeo, em que o prefeito ressaltou também que várias providências legais foram tomadas.

“A população tem todo o direito de saber como está a máquina pública municipal”, falou o prefeito.

Conforme o levantamento da atual gestão – já que não foi feito um processo de transição adequado – foi um total de R$ 1.164.000, 00 (Um milhão e cento e sessenta e quatro mil) em dívidas, que oneram os cofres públicos de Cristalândia e limitam a capacidade de manutenção dos serviços públicos.

Somente com custeio de energia elétrica foram R$ 186 mil não pagos pelo ex-prefeito Batatinha. As despesas com água também foram deixadas sem pagamento e totalizam R$ 107 mil. A conta de telefonia alcançou o valor de R$ 7.590.

Funcionalismo

O funcionalismo público de Cristalândia também ficou sem receber o pagamento do décimo terceiro salário de 2020. O valor total da folha em aberto é de R$ 210 mil.

Outra dívida com funcionalismo público deixada pelo ex-prefeito foram os repasses ao INSS. Mesmo tendo sido recolhido do servidor, foi deixado de ser pago à previdência o valor total de R$ 510 mil. O mesmo foi feito com os consignados contratados pelos servidores, descontados na folha de pagamento, porém não repassados aos bancos devidos. A dívida neste caso alcança a cifra de R$ 66.230 mil. Já com os repasses do Pasep o débito é de R$ 6 mil.

Outros

Outras despesas deixadas em aberto pela gestão finalizada em 2020 foram relativas a multas de trânsito, um total de R$ 2.980; e custeio de serviços de saúde, como o pagamento de médicos, no valor de R$ 58 mil.