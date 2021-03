A pandemia está provocando crise no fornecimento de oxigênio. Segundo a Secretarias Municipal de Saúde em Goiânia há uma grande fila de caminhões em frente a empresa que fornece oxigênio pode provocar atraso no fornecimento e por precaução 07 pacientes da UPA de Gurupi foram transferidos para o Hospital Regional de Gurupi. Para dar assistência aos pacientes foram encaminhados também aparelhos como ventiladores, bombas de infusão e monitores.

por Wesley Silas

A Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou ao Portal Atitude que como medida preventiva alguns pacientes em estado mais grave que estavam em observação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foram encaminhados ao Hospital Regional de Gurupi devido uma diminuição de oxigênio.

“Ontem as 20hs o nosso fornecedor encontrou em contato para informar que onde carrega os cilindros estava muito congestionado e que poderia atrasar. Como a gente estava com 05 pacientes entubados na UPA segurando na bala de oxigênio. Por precaução, devido o consumo destes pacientes ser muito alto, achamos melhor levar estes pacientes até o Hospital Regional de Gurupi onde tem uma ala onde tinha a tubulação. Para isso, levamos nossos equipamentos da UPA como ventiladores, monitores e bombas de infusão para termos o suporte do oxigênio e não correr o risco de ter atraso na entrega do oxigênio” disse Secretário Municipal de Saúde, Zander Luis Guimarães.

A medida foi tomada em razão do fornecedor ainda não ter conseguido fazer a entrega do material, pois a empresa em Goiânia está com uma demanda alta de distribuição de oxigênio.

“Ontem a noite o nosso fornecedor conseguiu em Uruaçu 20 balas e mandamos uma equipe para lá para não ficarmos sem suportes. Foi uma medida de precaução”, disse.

Ele explicou que a situação é grave e a cada momento mais pessoas greves com a Covid-19 procuraram a UPA, muitas deles com baixíssima saturação.

“Temos pacientes que consome uma bala de 10 metros de oxigênio em 04 horas e com isso são necessário 08 balas por dia”, dia.

A Secretaria ressalta que o momento é grave e por esse motivo é importante a população cumprir as normas sanitárias, manter o distanciamento social, evitar aglomerações para que a circulação do vírus diminua.