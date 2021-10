Por Redação

“Por sua própria natureza, o Santuário é um local sagrado onde a proclamação da Palavra de Deus, a celebração dos Sacramentos, em particular a Reconciliação e a Eucaristia, e o testemunho da caridade expressam o grande compromisso da Igreja para com os fiéis. Teremos mais missas durante a semana, adoração ao Santíssimo, atendimento de confissões, etc. Durante o dia o Santuário ficará aberto para que os fiéis possam vir rezar”, explicou o pároco da igreja Nossa Senhora da Abadia.

Este Santuário será o segundo da diocese de Porto Nacional; o primeiro é o Santuário do Senhor do Bonfim, localizado no município de Natividade. Na região Sul do Tocantins o Santuário de Nossa Senhora da Abadia será o primeiro. Ele ainda explica que o santuário de Nossa Senhora da Abadia continua sendo também uma Paróquia, que vai funcionar o ano todo e praticamente todos os dias. “Por isso canonicamente falando seremos uma Paróquia Santuário Nossa Senhora da Abadia”, explana.

Turismo Religioso

O município e a população de Gurupi ganharão com esta elevação de status, que propiciará o fomento do turismo religioso e da economia local. O padre ressalta que fiéis de várias partes do estado e do país poderão vir até à cidade para cumprir suas promessas, fazendo peregrinações e com isso, aquecendo o setor econômico, já que vão se hospedar, se alimentar e fazer compras aqui. Ainda segundo o pároco, com o passar dos anos Gurupi pode se tornar também uma cidade de romaria, aumentando a movimentação de devotos na cidade.

Para a Secretária Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Lady Sakay, Gurupi passa de potencial para uma realidade no turismo religioso com a elevação da Paróquia Nossa Senhora da Abadia para Santuário. “A Prefeitura de Gurupi e a Secult apoiam e apoiarão ações para fortalecer o turismo religioso de Gurupi em todas as vertentes religiosas”, destaca.

A Missa da criação do santuário Nossa Senhora da Abadia acontecerá no próximo dia 22, às 19h30, na sede da Paróquia, localizada na Av. Pará esquina com Rua 8, no Centro de Gurupi. (Texto de Heliana Oliveria).