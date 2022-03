O CRAS Alice Barbosa da Cruz foi inaugurado com recursos próprios do município, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher (Semtas-PM). A unidade fica localizada na Rua Daniela Oliveira Ribeiro, e vai atender os moradores de quase 30 bairros da região Oeste da cidade. O CRAS oferecerá serviços e atendimento integral a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Segundo a prefeita Josi Nunes, com a inauguração do novo CRAS, os serviços foram ampliados e os beneficiários da região não precisarão se deslocar para as outras duas unidades, que são o CRAS Nezinho Guida, no setor Vila Íris, e o CRAS no setor Vila Nova.

“Estamos muito felizes com essa inauguração. É uma sede provisória, pois ainda este ano iniciaremos a construção da sede definitiva com um espaço muito mais amplo para que todas as atividades da assistência social sejam desenvolvidas com melhor qualidade. Essa ação é importante, pois temos dois CRAS do lado leste da cidade, onde as pessoas tinham que atravessar a BR-153, e percorrer uma grande distância para terem acesso aos atendimentos e benefícios da assistência social. Agora, atenderemos aqui mais de 20 setores com um CRAS muito mais próximo, levando os serviços para próximo da comunidade”, destacou a prefeita.

O vice-prefeito e secretário da pasta, Gleydson Nato, reforça que este foi mais um compromisso de campanha cumprido pela gestão.

“Este é mais um compromisso que estamos cumprindo com a população gurupiense. Hoje estamos inaugurando um CRAS para atender o lado Oeste da cidade, no Alto da Boa Vista, mas que vai atender mais de 20 setores circunvizinhos. É um atendimento que o poder público municipal tem que oferecer à população menos favorecida. Então temos que aproximar o cidadão das obrigações do município. E temos a grata felicidade de cumprir isso hoje”, disse, lembrando ainda que tudo foi custeado com recursos próprios do município.

Quem aprovou o novo CRAS foi a dona de casa Fernanda Fernandes dos Santos, moradora do setor Waldir Lins. “Antes eu tinha que ir até ao CRAS do setor Vila Íris para ser atendida, mas agora este novo CRAS ficou bem mais perto da minha casa, isso facilita nossa vida, gostei muito da inauguração”, comentou.

A Anisia Barbosa da Cruz Nunes, filha da homenageada Alice Barbosa da Cruz, expressou ser uma honra muito grande para a família ter o nome da sua mãe no CRAS do setor Alto da Boa Vista.

“Quero agradecer a Prefeita Josi Nunes, o Vice-prefeito Gleydson Nato, e o vereador André Caixeta pelo esforço de terem colocado o nome da nossa mãe na unidade. Nos sentimos honrados e privilegiados, não tenho palavras para expressar nossa alegria”, relatou.

Presenças

Estiveram presentes os vereadores André Caixeta, Jair do Povo, César da Farmácia, Paulo César (PC) e Ronaldo Lira, o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, Ten. Cel. W. Costa, o comandante do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, Major Wellington Moura, secretários municipais e membros da família da homenageada Alice Barbosa da Cruz.

Homenageada

Alice Barbosa da Cruz, natural de Pedro Afonso, no ano de 1957, se casou com Pedro Barbosa da Cruz e mudaram, definitivamente, para Gurupi, onde tiveram 06 filhos numa época em que a cidade estava sendo desbravada pelos seus pioneiros.

Em Gurupi, a casa em que Alice e sua família moravam se tornou um local frequentado por pessoas de todas as classes sociais e refúgio para muitas famílias desassistidas pelo poder público e, muitos encontravam na sua generosidade, amparo para sustentar suas famílias. Sem contar os vários parentes que chegavam de outras regiões e eram recebidos e habitavam em sua casa por longo período até conseguir se estabelecer financeiramente. A casa estava sempre cheia e o pão era dividido.

Os exemplos mostram que Alice Barbosa da Cruz deixou uma história de uma mulher de valorosas virtudes e levou em sua vida a verdadeira sabedoria humana e espiritual, assim como de paciência, honestidade, amizade e conselheira.

No final da década de 1980 ela começou a enfrentar a doença osteossarcoma (câncer nos ossos). Apesar da luta ao enfrentar a doença, entre as quimioterapias e radioterapias, nunca reclamou da vida e enfrentou as dores fortes com o poder de orações até o dia 02 de agosto de 1990, quando ela não resistiu e faleceu em decorrência da doença.