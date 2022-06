A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), por meio da Coordenação de Vigilância Epidemiológica, informa que, em Gurupi, no período de 10 a 17 de junho, foram registrados 538 casos positivos para Covid-19.

Mais uma vez, o período demonstra alta elevada nos casos positivos para Covid-19. De acordo com o monitoramento da Vigilância Epidemiológica, nos últimos 16 dias foram notificados 1.036 casos positivos, em Gurupi.

“É um índice muito elevado e o cenário é de alta, dá uma média de 77 casos positivos por dia. Contamos com a colaboração da população para redobrar as medidas de prevenção, além de tomar todas as vacinas”, enfatiza o coordenador da vigilância epidemiológica, Halex Cavalcante Coutinho.

Gurupi contabiliza até esta sexta-feira, 57.210 casos descartados; nenhum suspeito; 21.707 casos confirmados acumulados, destes 20.870 estão recuperados, casos ativos com risco de transmissão somam 538 e o total de óbitos é de 300 pessoas.

Público de confirmados

A faixa etária com maior incidência de casos positivos está entre 20 e 29 anos, com 138 casos. Segue abaixo os casos positivos, por faixas etárias:

0 a 9 – 17 casos positivos

10 a 19 – 49 casos positivos

20 a 29 – 138 casos positivos

30 a 39 – 104 casos positivos

40 a 49 – 95 casos positivos

50 a 59 – 69 casos positivos

60 a 69 – 40 casos positivos

70 a 79 – 19 casos positivos

80+ – 07 casos positivos

Entre todos os casos positivos, 335 são mulheres e 203 homens, totalizando 538 casos, nos últimos sete dias.

Testagem

A maioria dos testes que confirmaram os casos positivos para Covid-19, foram realizados na Unidade de Pronto Atendimento – UPA24h, com 208 testes positivos.

Os testes de farmácia totalizam 97 positivos e os laboratórios particulares somam 34 testes, no Hospital Unimed foram notificados 11 casos positivos.

Nas Unidades Básicas de Saúde – UBSs foram notificados 182 casos positivos e 786 testes foram descartados, como negativos.

Internações

No Hospital da Unimed, dois pacientes estão na UTI. Trata-se de uma idosa, com 77 anos, e um idoso, de 70 anos. A taxa de ocupação de leitos no Hospital de Regional de Gurupi – HRG, mantido pelo Governo do Estado, pode ser acompanhada no site do Integra Saúde Tocantins, da Secretaria Estadual de Saúde – SES (clique aqui).

Vacinômetro

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, por meio da Coordenação de Imunização, informa que, até as 12h desta sexta-feira, 17, o Sistema Integra Saúde do Tocantins apresenta um total de 139.802 doses da vacina contra a Covid-19, em Gurupi.

Divulgação semanal

A Secretaria de Saúde de Gurupi, por meio da Coordenação de Vigilância Epidemiológica e da Coordenação de Imunização, informa que diante do aumento dos casos a periodicidade da publicação do Boletim Epidemiológico é semanal.

Quem quiser acompanhar os índices diários, poderá acessar o Portal Integra Saúde (http://integra.saude.to.gov.br/covid19) e conferir todas as informações do Município e do Estado, referente à Covid-19.