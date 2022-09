por Redação

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, por meio da Coordenação de Vigilância Epidemiológica, informa que, em Gurupi, no período de 03 a 16/09, foram registrados 42 casos positivos para Covid-19. Uma média de três casos positivos diários, de acordo com o monitoramento da Vigilância Epidemiológica de Gurupi.

Gurupi contabiliza nesta sexta-feira, 63.178 casos descartados; nenhum suspeito; 24.420 casos confirmados acumulados, destes 24.074 estão recuperados, casos ativos com risco de transmissão somam 42 e o total de óbitos é de 305 pessoas.

Público de confirmados

Segue abaixo os casos positivos, por faixas etárias:

0 a 9 – 05 casos positivos

10 a 19 – 09 casos positivos

20 a 29 – 05 casos positivos

30 a 39 – 11 casos positivos

40 a 49 – 05 casos positivos

50 a 59 – 04 casos positivos

60 a 69 – 02 casos positivos

70 a 79 – 01 casos positivos

80+ – 00 casos positivos

Entre os casos positivos, 27 são mulheres e 15 homens.

Testagem

A grande maioria dos testes que confirmaram os casos positivos para Covid-19, foram realizados nas Unidades Básicas de Saúde – UBSs, com 41 testes positivos. Na UPA24h foi notificado apenas um caso positivo para Covid-19.

Internações

A taxa de ocupação de leitos no Hospital de Regional de Gurupi – HRG, mantido pelo Governo do Estado, pode ser acompanhada no site do Integra Saúde Tocantins, da Secretaria Estadual de Saúde – SES (clique aqui).

Vacinômetro

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, por meio da Coordenação de Imunização, informa que até às 12h desta sexta-feira, 16, o Sistema Integra Saúde do Tocantins apresenta um total de 145.665 doses aplicadas da vacina contra a Covid-19, em Gurupi.